Kadın toplumun içindeyse o toplum daha huzurludur

Başbakan Yıldırım, "Kadın toplumun içindeyse o toplum daha huzurludur. O toplum daha ileridir, üretkendir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'ndaki konuşmasında, bugün dünyanın her yerinde kadınların anıldığını belirtti.

Kadının toplumda hakettiği yere gelmesi için verdiği mücadelenin yeni olmadığını ifade eden Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün doğuş sebebini anlattı.

Dünyada her kesimin olduğu gibi kadınların sorunlarının bulunduğunu dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin bu sıkıntıları çözebilecek sağlam bir kültürden geldiğini aktardı.

Kadına çok büyük değer veren bir dine sahip olunduğunu belirten Yıldırım, Türk kadınının tarihin en eski dönemlerinde bile hanların, hakanların, cengaverlerin önünde saygıyla eğildiği şeref abidesi olduğunu vurguladı.

İslam'ın kadına verdiği kıymetin, önemin hiçbir dinde olmadığını söyleyen Yıldırım, Kur'an-ı Kerim'de kadına ithaf edilen sure adlarının bulunduğunu kaydetti. İslamiyetin ilk şehidinin Hz. Sümeyye olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Cennet anaların ayağı altındadır." diyen Hz. Muhammed'in, kadınlara ve kız çocuklarına çok kıymet verdiğini ifade etti.

Geleceğin emanet edildiği kadınların ülke yönetiminde söz sahibi olmasının önemine işaret eden Yıldırım, 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığında hiçbir ülkede bu hakkın bulunmadığını anımsattı.

Yıldırım, bu hakkın verilmesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bu millet, terbiyeyi aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir." sözünü hatırlattı.

"BİR KADINI EĞİTİRSENİZ BİR NESLİ KURTARMIŞ OLURSUNUZ"

Kadın toplumun içindeyse o toplumun daha huzurlu, daha ileri ve üretken olduğuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlarımızın çalışma hayatında, üretimde daha fazla yer alması sosyal hayatın kadın zarafetiyle şekillenmesi anlamına gelmektedir. Kadının elinin değdiği her yerde her zaman itina vardır. Bu itinanın ev ortamından iş ortamına kadar her zaman her yerde korunmasına da erkeklerin ayrı bir özen göstermesi icap eder. Bir erkeği eğitirseniz, bir kadını eğitirseniz bir nesli kurtarmış olursunuz.