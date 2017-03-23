Kadın marangozlar ahşap oyuncak üretiyor

Harran Kaymakamlığınca başlatılan çalışmayla, ekonomik durumu iyi olmayan, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 18-40 yaşlarındaki kadın marangozlar, ahşaptan oyuncaklar yapıyor.

Harran Kaymakamlığı koordinesinde ekonomik durumu iyi olmayan, yaşları 18 ile 40 arasında bulunan 17'si Suriyeli 40 kadın, Aile Destek Merkezi bünyesinde kurulan ahşap atölyesinde bir araya getirildi.



Her gün erken saatlerde atölyeye gelen kadınlar, önlüklerini giyerek, çocukların en büyük eğlencesi oyuncakları hazırlamak için ter döküyor.



Usta marangozlardan mesleğin inceliğini öğrenen kadınlar, Karadeniz ormanlarından ilçeye kamyonlarla getirilen kütükleri, başta hızar ve planya olmak üzere çeşitli iş makinelerinde küçültüyor.



Yaklaşık bir yıl önce kurulan atölyede traktörden otomobile, bebekten hayvan figürlerine kadar envaiçeşit oyuncak imal eden kadınların yaptığı ürünler, internet aracılığıyla satışa sunuluyor.



"AHŞAP FARKLI BİR DÜNYA"



Kadın marangozlardan 23 yaşındaki Meltem Aksu, ahşabın "farklı bir dünya" olduğuna işaret ederek, "Zaten girdiğin zaman o güzelliğine ve dokusuna kendini kaptırıyorsun. Yaptıkça, öğrendikçe çok daha güzel oluyor. Çok çok fazla ve sayamayacağımız kadar modelde oyuncak yaptık." dedi.



Suriyeli 37 yaşındaki Gade Elihsen ise ülkesine döndüğünde atölyede öğrendikleriyle oyuncak yapıp satmayı umduğunu söyledi.