Kadın istihdamı arttıkça çok daha hızlı yol alacağız

Başbakan Yıldırım, "Eğitimde, sağlıkta, iş hayatında kadın istihdamı arttıkça hem kalkınma yolunda hem de refah yolunda çok daha hızlı yol alacağız. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Hotels Downtown'da, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun (KEFEK) 8. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temalı Sempozyum"un kapanış oturumu ve "Farkındalık Ödülleri Töreni"ne katıldı.



Böylesi bir sempozyuma eşi Semiha Yıldırım ile katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım, "Karar alma mekanizmalarında erkeğin rolü yok zaten, kadının rolü var. Biz erkekler, hanımefendilerin fikirlerini ve görüşlerini alır, onun satışını yaparız." diye konuştu.



"MAZLUMLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Türkiye'nin, ülkesinden ve evinden kaçmak zorunda kalan 3,5 milyona yakın Suriyeliye kucak açtığını anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Türkiye'de 300 bine yakın yeni bebek oldu, gözlerini Türkiye'de açtılar. Gelecekte hatırlayacakları ilk ülke Türkiye olacak. Bunlar arasında kız ve erkek bebeklerimiz var, kadınlarımız var. Türkiye, kültüründen ve medeniyetinden aldığı tecrübe ile bu insanlara kucak açıyor. Diğer yandan, krizlerin çözümü noktasında önemli inisiyatif alıyor. Dünyada ve bölgemizde bu yapılanların ne kadar hayati olduğu artık bugün biraz daha iyi anlaşılıyor. Yaşadığımız sıkıntılı dönemin çıkış yolu, huzurun, istikrarın adresi olarak Türkiye'nin savunduğu barışçı tez ve önerilerdir. En son Kuzey Irak'ta yaşananları gördük. Türkiye olarak zamanlıca uyarıları yaptık ama buna rağmen bunlar dikkate alınmadı ve sonunda mağdur olan oradaki insanlar oldu.



Kadınları bu barış ve adalet misyonunun öncüleri ve bayraktarı gördüklerini ifade eden Yıldırım, bütün toplumlarda kadınların yönetimleri adil, sağduyulu ve barışçı olmaya sevk eden önemli bir güç oluşturduğunu söyledi.



Yıldırım, kadınların tarih boyunca bu görevi başarıyla üstlendiğini, her alanda sevginin, merhametin ve hakkın savunucusu olduğunu vurguladı.



"YİĞİT KADINLARI OLAN BİR MİLLETİN SIRTI YERE GELMEZ"



Bugün dünyada yaşanan acıların sona ermesi için gayret gösterenlerin başında yine kadınların geldiğini, yaraları saran, yoksulların imdadına yetişen, yetimlerin başını okşayan, kimsesizlerin kimsesi olan, kalbini açanların da hep kadınlar olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"İnanıyorum ki bir gün bölgemiz huzura kavuştuğunda Türk kadınının bu gayreti minnet ve şükranla anılacak. Kadınların toplumsal rolleri sadece mazlumlara kucak açmaktan ibaret deği. Ülkemizin 15 yıldır gerçekleştirdiği atılımlarda, her alanda gerçekleştirilen reformlarda kadınlarımız çok önemli bir paya sahip. Türk kadını bugün Türkiye'nin ekonomisine, siyasetine, sosyal hayatına, akademik hayata, bütün kurumlara ağırlığını koymuş durumda. Finans dünyasında, bankacılıkta yarıdan fazlası kadınların elinde. Para sizde, güç sizde. Ayrıca üniversitelerde hocaların yüzde 54'ü kadın. İlim de sizde, irfan da sizde. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın milleti meydanlara davet ettiği o alçak darbe girişiminde meydanlara en önce inen kadınlarımız oldu. Her iki kişiden bir tanesi kadındı. Kadınlarımız o gece alçaklara geçit vermedi. Yeri geldi arabaya bindi, şoförlük yaptı, yeri geldi, tankın üzerine çıktı, alçaklara geçit vermedi. İşte böylesine güçlü, yiğit kadınları olan bir milletin sırtı yere gelmez."



