Kadın, çocuk ve yaralılar Türkiye'ye getiriliyor

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık ve beraberindekiler, Halep'e yakın güvenli bölgede yaralı ve sivilleri bekliyor.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindekiler, Halep şehrinden tahliye edilmeye başlanan siviller ve yaralıları kente yakın güvenli bir bölgede karşılamak üzere bekliyor.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden sabah saatlerinde Suriye'ye geçen Kınık ve beraberindekiler, Halep'e yakın güvenli bir bölgeye ulaştı.



Kınık, Halep'e yakın Urem Al Kubra bölgesinde tahliye edilenleri beklediklerini söyledi.



Tahliyelerin İdlib'e Urem Al Kubra üzerinden gerçekleşeceğini anlatan Kınık, şöyle devam etti:



"İnşallah bir sıkıntı olmadan bizim bulunduğumuz bölgeye doğru gelirler. 20 kişilik Kızılay ekibimizle şu anda bu yaralıların tahliyesine nezaret edip Halep yakınlarından ülke sınırına kadar güvenli bir şekilde getirilmesine eşlik edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ambulanslarıyla, UMKE de ilk müdahale çadırlarını kurdu bekliyor."



Kınık, İdlib içerisinde çadır kent oluşturulmasıyla ilgili AFAD ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkilileriyle çalışmaların sürdüğünü dile getirerek şunları kaydetti:



"Özellikle ağır yaralı olanlar ve ameliyat gerektirenler Türkiye'ye nakledilecek. Hafif olan ve daha önceden yaralananlar içinse İdlib yakınlarındaki hastanelerde yer ayrıldı, onların bir kısımı tedavi edilip barındırılacak. Özellikle kadın, çocuk ve yaralıların bu anlamda ihtiyacı olan insanların tespiti yapılacak, ivedi olarak Türkiye'ye gönderilecek. İlk barınma bu gece sonuna kadar planlandığı gibi giderse 3 bine yakın olabilir. Bunlarla alakalı mevcut barınma merkezleri yeterli. Camiler ve okullar da var. Halihazırdaki boş çadırlar var ama biz yarından itibaren ivedi olarak çadır kenti kurmuş olacağız."

Kaynak: AA