Kadın ayakkabıları Suriyeli ustaların ellerinde şekilleniyor

Türkiye'nin ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 17'sinin karşılandığı Gaziantep'te, kadın ayakkabısı imalatındaki boşluğu, ülkelerindeki savaştan kaçarak kente yerleşen Suriyeli imalatçılar doldurdu.

Türkiye'nin önemli ayakkabı üretim merkezlerinden Gaziantep'te, kadın ayakkabısı imalatında yaşanan boşluğu, Suriyeli imalatçılar doldurdu.



Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkanı ve Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Buğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in ayakkabı üretimi ve ihracatında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.



Ticaret odasına kayıtlı 77'si Suriyeli olmak üzere 477 ayakkabı üreticisi bulunduğunu ifade eden Buğur, kentteki imalatçılarda ağırlıklı olarak erkek ayakkabısı üretiminin yapıldığını dile getirdi. Buğur, şöyle devam etti:



"Gaziantep'te kadın ayakkabısı üretimi yapan yerler vardı, ama sayıları azdı. Suriyelilerin kentimize gelmesiyle kadın ayakkabı üretimi de arttı.100'e yakın üretim atölyesi var Suriyelilere ait. Suriyeliler kentteki kadın ayakkabı üretim boşluğunu doldurdu diyebiliriz. Halep kentinde ayakkabıcılık gelişmişti. Savaş çıkınca oradan kaçan üreticiler Gaziantep'e geldi. Suriyelilerin gelip ayakkabı imalatı yapmasından rahatsız olmadık. Sektörümüzü tamamlamış oldular, ancak bu sözlerim kayıtlı olarak iş yapanlar için geçerli. Bir de kayıt dışı üretim yapıp haksız rekabete neden olanlar var. Onların da bir an önce kayıt altına alınmalarını istiyoruz. Bu konunun takipçisiyim."



20 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI



Suriyeli ayakkabı imalatçısı Ahmet Süleyman da yaklaşık 5 yıl önce Halep'teki evlerini terk ederek Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.



Yaşamlarını idame ettirebilmek için çeşitli ayakkabı atölyelerinde çalıştığını anlatan Süleyman, "Benim mesleğim ayakkabıcılık. Halep'te atölyem vardı. Türkiye'de bir süre işçilik yaptıktan sonra iş yeri açabileceğimizi öğrenince yeniden ağabeyimle kendi atölyemizi kurmaya karar verdik. Çok şükür şimdi 20 işçimiz var. Kadın ayakkabısı üzerine çalışıyoruz. Eski iş bağlantılarımızı da yeniden kurmaya başladık." dedi.