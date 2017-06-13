Kadıköy'de terör operasyonunda silahlı çatışma

Acıbadem'de bir eve düzenlenen operasyonda polisle çatışmaya giren ve yasa dışı örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişi vurularak etkisiz hale getirildi.

Kadıköy'de terör operasyonu sırasında polisle çatışmaya giren kişi etkisiz hale getirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Acıbadem Betül Sokağı'nda bir adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.



Yasa dışı terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.



Daha sonra çatışmanın yaşandığı yerde olay yeri inceleme çalışması yapıldı.



Şüphelinin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olayın yaşandığı sitenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri, evde yapılan çalışmaların ardından bölgeden ayrıldı.