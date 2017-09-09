Kadıköy'de şok skor! Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı

Fenerbahçe kendi sahasında son dakikada yediğe golle Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.



Maça Fenerbahçe başladı.



GOOOL 2. dakika: Başakşehir öne geçti. Sol köşeden ön direğe kullanılan kornerde, Joseph Attamah kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1



5. dakika: Fenerbahçe atağında sağ kanattan Dirar ortasını yaptı, kaleci Volkan için kolay bir top oldu.



9. dakika: Fenerbahçe atağında De Souza sol kanata uzun oynadı ama savunma topu uzaklaştırdı.



14. dakika: Organzie gelişen Fenerbahçe atağında Isla beletmeden ortasını yaptı, Başakşehir savunması topu kornere gönderdi.



16. dakika: Başakşehir atağında Adebayor sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.



23. dakika: Başakşehir'de Epureanu yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.



25. dakika: Ani gelişen Fenerbahçe atağında Valbuena'nın kale içine ortasında kaleci Volkan topun sahibi oldu



29. dakika: İnanılmaz gol kaçtı. Napoleoni ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya şutunu vurdu ama top kaleyi bulmadı sonrasında Adebayor kale önünde kayarak vurdu ama savunma son anda çizgiden topu kornere gönderdi.



GOOOL 33. dakika: Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Caiçara'nın harika ortasında Adebayor kafayı vurdu, Önce direğe ardından Volkan'a Demirel'e çarpan top ağlarla buluştu.. 0-2



36. dakika: Fenerbahçe atağında İsmail ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan topu kaleci Volkan kurtardı.



39. dakika: Fenerbahçe etkili geldi. Dirar'ın adrese teslim ortasında bomboş pozisyondaki Soldado'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



42. dakika: Başakşehir'de zamandan çalan kaleci Volkan Babacan sarı kart gördü.



GOOOL 43. dakika: Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Valbuena ortasını yaptı, kaleci Volkan Babacan kalesini terkedip topu tokatlamak istiyor fakat kısa düşen top Nabil Dirar'da kaldı. Kalecinin kalesinde olmadığını gören Nabil Dirar sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-2



İlk yarı sona erdi.



İkinci yarıya Başakşehir başladı.



48. dakika: Başakşehir etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Visca bekletmeden vuruşunu yaptı, kaleci Volkan'dan seken topu Neto uzaklaştırdı.



53. dakika: Başakşehir atağında Epureanu'nun savunmanın arkasına uzun pasında Elia ofsayta yakalandı.



64. dakika: Fenerbahçe'de Isla çıktı, Janssen girdi.



67. dakika: Ani gelişen Başakşehir atağında Visca sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top savunmadan döndü.



70. dakika: Başakşehir atağında Caiçara sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama Skrtel topu uzaklaştırdı.



74. dakika: Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından rakiplerinden sıyrılan Valbueane vuruşunu yaptı, top farklı şekilde üstten auta gitti.



GOOOL 79. dakika: Fenerbahçe eşitliği buldu. Sol kanattan Valbuena'nın kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Martin Skrtel kafayla vurdu, topa müdahale etmek isteyen Gael Clichy'nin dizine çarpan top yön değiştirdi ve filelere gitti. 2-2



82. dakika: Fenerbahçe atağında Aatıf ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan topu kaleci kontrol etti.



87. dakika: Başakşehir'de Adebayor çıktı, yerine Mevlüt girdi.



89. dakika: Başakşehir gole çok yakklaştı. Visca'nın ceza sahası dışından harika vuruşunda kaleci Volkan da aunı güzellikte topu çelmeyi başardı.



5 dakika uzatma işaret edildi.



GOOOL 90+3. dakika: Başakşehir öne geçti. Ani gelişen atakta Kerim Frei ceza sahası dışından harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-3