Kadıköy'de puanlar paylaşıldı
Süper Lig’de Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı’nda karşılaştı.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter (Dk. 62 Soldado), Skrtel, İsmail Köybaşı, De Souza, Mehmet Topal, Dirar (Dk. 76 Chahechouhe), Alper Potuk, Valbuena, Van Persie (Dk. 46 Giuliano)
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Bero (Dk. 86 Bongonda), Yusuf Yazıcı (Dk. 63 Onazi), Olcay Şahan, Burak Yılmaz (Dk. 20 N'Doye)
Goller: Dk. 5 Burak Yılmaz, Dk. 56 Olcay Şahan (Trabzonspor), Dk. 44 Alper Potuk, Dk. 84 Valbuena (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 11 Olcay Şahan, Dk. 52 Yusuf Yazıcı, Dk. 85 Bero, Dk. 86 Mas (Trabzonspor), Dk. 50 Alper Potuk, Dk. 62 De Souza (Fenerbahçe)