Kadıköy'de istifa sesleri

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Akhisarspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar maçın ardından yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe’nin 3-2’lik aldığı Akhisarspor mağlubiyetinin ardından tribünlerden ‘Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon’ sesleri yükseldi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Akhisarspor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın sonunda Fenerbahçe Tribünlerinden ‘Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon’ ve ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yapıldı. Kale arkalarında başlayan tezahüratlara bütün stat eşlik etti.

Kaynak: Ajanshaber