Fenerbahçe'ye bir darbede Akhisar'dan
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Akhisarspor karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Teleset Mobilya Akhisarspor 3-2 kazandı.
Fenerbahçe adına golleri 57. dakika Giuliano ve 67. dakikada Aatıf kaydederken, Teleset Mobilya Akhisarspor'un golleri 14. dakikada Serginho, 35. dakikada Seleznyov ve 59. dakikada Larsson'dan geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe zirve yarışında yara alarak 44 puanda kaldı. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 33 puana yükseldi.
Ligin 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olurken Teleset Mobilya Akhisarspor evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
FENERBAHÇE - AKHİSARSPOR
Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Kameni, Isla (Dk. 46 Chahechouhe), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Mehmet Topal, De Souza (Dk. 89 Mehmet Ekici), Valbuena (Dk. 69 Soldado), Giuliano, Fernandao
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven (Dk. 73 Dany), Serginho, Sissoko, Larsson (Dk. 88 Onur Ayık), Muğdat Çelik, Seleznov (Dk. 85 Henrique)
Goller: Dk. 14 Serginho, Dk. 35 Seleznov, Dk. 59 Larsson (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 57 Giuliano, Dk. 67 Chahechouhe (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 5 Sissoko, Dk. 25 Miguel Lopes, Dk. 57 Mustafa Yumlu, Dk. 62 Larsson, Dk. 71 Lukac (Teleset Mobilya Akhisarspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.
- dakikada Dirar'ın sağdan ortasında ön direkte altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Giuliano, kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.
- dakikada Fenerbahçe, farkı 1'e indirdi. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında arka direkteki Dirar'ın indirdiği topu Giuliano altıpas gerisinde kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-2.
- dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, 3. golü buldu. Sağ kanatta buluştuğu topla Hasan Ali Kaldırım'dan sıyrılan Eray Ataseven'in ortasında altıpasa hareketlenen Larsson, uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.
- dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı bir kez daha 1'e indirdi. Giuliano'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, topu uygun durumdaki Chahechouhe'ya çıkardı. Faslı futbolcu, ceza sahası ön çizgisinin hemen içinden yaptığı düzgün vuruşla, topu kaleci Lukac'ın solundan ağlara yolladı: 2-3.
90+3. dakikada Giuliano'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado'nun içeri çevirdiği topa altıpasta uygun durumdaki Fernandao dokunamayınca, savunmadaki Dany topu kornere attı.
Mücadele, konuk takım Teleset Mobilya Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA