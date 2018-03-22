Kaddafi'den Sarkozy İddialarına Destek Geldi

"Sarkozy'e para verildiğine dair elimde kanıtlar var."

Seyfülislam Kaddafi, babasının Sarkozy'e maddi kaynak sağladığına dair elinde önemli kanıtlar bulunduğu iddia etti ve açıklamalarının devamında, "Kendim bizzat Trablus'ta Sarkozy'nin yakın danışmanı Claude Gueant'a para verildiğine şahit oldum" dedi.

Seyfülislam, Libya'daki kaos ortamından ve ülkede artan terör olaylarının ilk sorumlusunun Sarkozy'nin olduğunu ileri sürdü.

Lübnan asıllı İş adamı Ziad Takieddine, Fransa'daki seçimden önce 2006 yılının sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon Euro verilmesine aracı olduğunu iddia etmişti.

Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nda soruşturması devam eden Sarkozy ise, daha önceki açıklamalarında hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.

Kaynak: Ajanslar