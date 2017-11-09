Kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için her çabayı göstereceğiz

Libya'daki Gat Belediye Meclisi, geçen cuma günü kaçırılan Türk vatandaşlarının "en kısa zamanda" kurtarılması için ellerinden gelen her çabayı göstermekten kaçınmayacaklarını belirtti.

Libya'daki Gat Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Türk şirketi ENKA Teknik bünyesinde Ubari Elektrik Santrali inşaatında çalışanların kanun kaçakları tarafından kaçırılmasını endişeyle takip ettikleri ve kaçırılan Türklerin aileleriyle dayanışma içerisinde oldukları vurgulanarak, "Kaçırılan Türk vatandaşlarının en kısa zamanda kurtarılması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz." ifadelerine yer verildi.



Kaçırılma olayının ülkenin güneyindeki kalkınma sürecini durdurmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu suç eylemini takip etmek, en kısa zamanda kaçırılanların kurtarılması, imkanlar el verdiğince ordu ve güvenlik birimlerine destek vermek amacıyla Gat ile Ubari'deki askeri taraflar ve güvenlik birimleriyle iletişime geçtikleri aktarıldı.



Libya'nın Ubari kentinde silahlı bir grubun geçen cuma günü Türk şirketi çalışanı 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığı bildirilmişti.