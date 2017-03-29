Kaçırılan iki BM personeli ölü bulundu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir süre önce kaçırılan Birleşmiş Milletler (BM) personeli iki kişi ölü bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, ülkede bulunan üç cesetten ikisinin kayıp BM uzmanları ABD'li Michael Sharp ve İsveçli Zaida Catalan'a ait olduğunu doğruladı.



Kongo'da barışın sağlanabilmesi için çatışmaların nedenlerini araştırırken hayatını kaybeden Sharp ve Catalan'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Guterres, hem Kongolu yetkililerin hem de BM'nin uzmanların öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatacağını ifade etti.



Sarp ve Catalan, ülkenin orta kesiminde Kasai Central bölgesindeki Ngombe köyü yakınında 12 Mart'ta kaybolmuş, dün Moyo Nehri kenarında ikisi beyaz tenli olmak üzere üç kişinin cesedine ulaşılmıştı.