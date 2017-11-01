Kabul etmemiz asla mümkün değildir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Rusya'nın Astana sürecine PYD'yi davet etmesine ilişkin, "Bununla ilgili bir emrivaki gibi bir şeyin olduğunu arkadaşlarımız bize dün ilettiler, tabii ki bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı basın açıklamasında,"New York'taki terör saldırısını biz de en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Ne adına, kim adına yapılmış olursa olsun, bu tür terör saldırılarının insanlık adına hiçbir yerinin olmadığını ve en şiddetli ve tereddütsüz bir şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.



REFERANDUMUN YOKMUŞ HÜKMÜNDE YOLA DEVAM EDİLME BEKLENTİSİ



Kalın, IKBY'deki gayrimeşru referanduma ilişkin, "Erbil yönetiminden herkesin beklentisi bu referandumu yokmuş hükmünde bir çerçeveye oturtmaları ve yollarına devam etmeleri." diye konuştu.



"DİKTATÖR GİBİ İFADELER ANAMUHALEFET ADINA UTANÇ VESİKASIDIR"



İbrahim Kalın, CHP'li Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz ifadeleriyle ilgili hukuki yolları harekete geçirdik, suç duyurusunda bulunduk. Bu tür ifadeler, Cumhurbaşkanımızı hedef alan diktatör vesaire gibi ifadeler öncelikle Türkiye'de anamuhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Siyaset yapamayan, siyaseti tüketen kesimlerin bu tür söylemler üzerinden kendine bir siyaset alanı açma çabasıdır. Bu, milletin iradesine saygısızlıktır. Yüzde 52 oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanına siz 'diktatör, faşist' vesaire diyemezsiniz. Bu ülkede o Cumhurbaşkanına oy vermiş milyonlarca insanın iradesine, hür seçimine, reyine her şeyden önce saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.



"YETKİLERİN NEÇİRVAN BARZANİ'YE DEVREDİLMESİ YENİ BİR TABLO ORTAYA ÇIKARIYOR"



Kalın, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulunduğu iddiasına ilişkin, "Geçmişte de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız çeşitli vesilelerle Sayın Neçirvan Barzani'yi kabul etti, Irak Bölgesel Yönetimi'nin Başbakanı sıfatıyla. Mesut Barzani'nin görev süresinin uzatılmamasıyla, yetkilerin Neçirvan Barzani'ye devredilmesi yeni bir tablo ortaya çıkarıyor. Tabii ki bu talepler değerlendirilir, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Kendilerinin uygun görmesi halinde, uygun zaman ve zeminde bu görüşmeler yapılır. Bunun için Erbil yönetiminin hala birtakım adımlar atması gerekiyor." şeklinde konuştu.



"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"



Kalın, Rusya'nın Astana sürecine PYD'yi davet etmesine ilişkin, "Bununla ilgili bir emrivaki gibi bir şeyin olduğunu arkadaşlarımız bize dün ilettiler, biz de bu konuda derhal girişimlerde bulunduk ve tepkimizi ilettik. Tabii ki bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir." dedi.



"CUMHURBAŞKANIMIZIN ESKİ BİR DOSTUDUR"



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Büyükada'daki toplantıya ilişkin davadaki tahliyelere ilişkin, "Gerhard Schröder, Sayın Cumhurbaşkanımızın eski bir dostudur, kendisi Almanya Şansölyesiyken iki başbakan olarak çok yakın çalıştığı bir kişidir. Zaman zaman da görüşürler. Özel görüşürler, siyasi konuları görüşürler, Avrupa, Almanya ilişkilerini görüşürler ve diğer konuları görüşürler. Fakat o görüşmeyi bu tahliyelerin bir ön görüşmesi ya da bir hazırlığı olarak değerlendirmek büyük bir hata olur. Bu son tahlilde bir yargı sürecidir." diye konuştu.



