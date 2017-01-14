Ürdün'de kabine üyelerinin 'istifa ettiği' iddiası

Ürdün'de aralarındaki "uyumsuzluk ve kötü koordinasyon" sebebiyle kabine üyelerinin istifa ettiği iddia edildi.

Ürdün'de aralarındaki "uyumsuzluk ve kötü koordinasyon" sebebiyle kabine üyelerinin istifa ettiği iddia edildi.



Ürdün medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Hani el-Mulki, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında, "üyeler arasındaki uyuşmazlık ve kötü koordinasyon" sebebiyle bakanlardan istifalarını istedi.



Tüm bakanların istifasını sunduğu iddia edilen haberlerde ayrıca yarın kabine değişikliğinin yapılacağı öne sürüldü.



Resmi makamlardan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.