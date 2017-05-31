Kabil'deki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

Diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a çıktığı bildirildi.



Afganistan Sağlık Bakanlığı, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 90'a yükseldiğini açıkladı.



Olayda yaralananların sayısının 461 kişiye çıktığının kaydedildiği açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.



Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun sivil olduğu vurgulandı.



TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ DE MADDİ HASAR ALDI



Diplomatik kaynaklar, Kabil'de meydana gelen patlamadan Türk Büyükelçiliğinin de maddi hasar aldığını belirtti.



Büyükelçilik mensuplarının bir kısmının Türkiye'ye geçici olarak getirilmesine karar verildiğini aktaran kaynaklar, şunları kaydetti:



"Büyükelçilik mensuplarımızdan Kabil'de görevinin başında kalan kısmının da barınacakları yerler açısından imkan ve seçenekler değerlendirilmiş olup sonuç itibarıyla hızla yapılabilecek bazı tamiratlar sayesinde bu görevlilerimizin büyükelçiliğimizde kalmaya devam edebilecekleri anlaşılmıştır. Bu önlemler, büyükelçiliğimizin tümüyle tahliye edilmesi anlamına gelmiyor."



Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 80 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.



10 MİLYON DOLARLIK HASAR OLUŞTU



Afganistan Ticaret Odası, yaptığı açıklamada saldırı sonucu özel sektörün yaklaşık 10 milyon dolarlık hasar gördüğünü duyurdu.



Açıklamada, en çok banka, otel ve şirketlerin zarar gördüğü vurgulandı.



Afganistan İstihbarat Teşkilatı, saldırının arkasında Hakkani örgütünün olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı.



Saldırı bölgesine yakın yerde bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği binasının cam ve duvarlarında küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.