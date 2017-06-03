Kabil'de üç bombalı saldırı: 18 ölü, 87 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cenaze törenini hedef alan saldırıda 18 kişini hayatını kaybetti.

Yetkililer, Afganistan Senatosu Başkan Yardımcısı Alem İzzedyar'ın oğlu Salem İzzedyar'ın Badam Bağ bölgesindeki cenaze töreninde üç patlama meydana geldiğini bildirdi.



Saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 87 kişinin yaralandığı açıklandı.



Görgü tanıklarına göre, tören esnasında önce bir patlama meydana geldi, ardından iki intihar saldırganı üzerlerinde bulunan bombaları patlattı.



Cenaze törenine Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ve başka da bazı üst düzey yetkililerin katıldığı öğrenildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Salem İzzedyar, Kabil'deki protestoda güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de hafta içinde diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 90 kişi yaşamını yitirmiş, 461 kişi yaralanmıştı.