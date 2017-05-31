Kabil'de ölü sayısı 54'e yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 80 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Vahidullah Macruh, saldırıda çoğu sivil 80 kişinin öldüğünü, 350 kişinin yaralandığını belirtti.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş da saldırının bölgedeki bir su tankerine yerleştirilen bombayla düzenlendiğini kaydetti.



Başkentin her yerinden hissedilen patlamada, Vezir Ekber Han'daki binaların çoğu ağır hasar gördü, yaklaşık 30 araç yandı.



Polis, patlama yerini güvenlik çemberine alırken, bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı.



Büyükelçilik binası bölgede yer alan Almanya Dışişleri Bakanlığı, saldırıda büyükelçilik çalışanlarından bazılarının yaralandığını, Afgan güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Saldırı bölgesine yakın yerde bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde ise can ve mal kaybı olmadığı, binanın cam ve duvarlarında küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.