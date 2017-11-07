Kaan Ayhan Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Romanya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda Romanya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen idmanı, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.



İdmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, milli takım bu bölümde koşu yaptı.



A Milli Takım, bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı. Milliler, yarın Romanya karşılaşması için Cluj şehrine gidecek.



KAAN AYHAN'IN YERİNE BARIŞ YARDIMCI



A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarılırken, yerine Bursaspor'dan Barış Yardımcı kampa davet edildi.



TFF'den yapılan açıklamada, Almanya 2. Ligi'nde Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın, sağ ayak bileğinin burkulması nedeniyle milli takım sağlık ekibi tarafından yapılan muayene sonucunda, eklem kapsülü ile bağlarında zedelenme tespit edildiği aktarıldı.



Futbolcunun sakatlığının, kamp döneminde planlanan özel maçlar süresince iyileşmeme ihtimali göz önüne alınarak Kaan'ın aday kadrodan çıkarıldığı, yerine Bursaspor'dan Barış Yardımcı'nın dahil edilmesine karar verildiği belirtildi. Barış'ın bu akşam kampa katılacağı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle yapılan kontrollerinde ciddi bir yaralanma bulgusu saptanmayan Çağlar Söyüncü'nün de uygulanan tedaviye hızla yanıt verdiği ve bu akşamki antrenman programına dahil edildiği vurgulandı.