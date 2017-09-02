Juventus, Asamoah'ı bırakmayacak

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, kadrolarına katmak istedikleri Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah'ı kulübü Juventus'un bırakmama kararı aldığını söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile oynadıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ergün, Asamoah transferi için yoğun bir şekilde uğraştıklarını dile getirerek, "Başından beri Juventus bize, yerine bir oyuncu bulduğu takdirde onu bize verebileceğini söylemişti. İtalya'da transferin son saatine kadar çalışmalarımız devam etti. Yerine alacakları oyuncuları da takibimize almıştık. Onlardan da durum değerlendirmeleri alıyorduk. Fakat olmadı. Birden fazla pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Juventus onu bırakmama kararı aldı. Önümüzde 8 Eylül'e kadar transfer süreci var. Bu süreçte alternatif oyuncular üzerine yoğunlaşacağız. Onlardan birini alabilmek için çalışacağız." diye konuştu.



Kwadwo Asamoah'ın Galatasaray'a gelmek için elinden geleni yaptığını aktaran Ergün, "Ben kendisiyle şahsen çok konuştum. Kulübe gerekenleri söyledi. Bu transfer döneminde antrenmana çıkmadı. Gana Milli Takımı'na 'Benim olası bir transferim var, İstanbul'a gitmem lazım.' diyerek affını istedi. Asamoah da gelmek istiyordu. Son saniyeye kadar o da elinden geleni yaptı ama bu dönemde mümkün olmadı." şeklinde görüş belirtti.



Cenk Ergün, bir basın mensubunun, "Bu transfer devre arasında olabilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Elbette olabilir." yanıtını verdi.



Ergün, Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soru üzerine, "Arda şu anda milli takımda. Onunla ilgili şu anda bir spekülasyan yapmanın çok fazla bir anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.



Eyüpspor ile oynadıkları hazırlık maçına da değinen Ergün, "Milli takım arasında oynama şansı bulamayan oyuncuların oynaması, Feghouli ve Denayer'in ilk maçlarında gol atmaları sevindirici. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Umarım milli takımlardaki arkadaşlarımız da hem sportif hem de sağlık açısından iyi bir şekilde dönerler. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Başta Gomis olmak üzere futbolcuların hırslı görüntüsüyle ilgili bir soru üzerine Ergün, "Bunlar bizi memnun eden görüntüler. Takımın kazanma hırsı, oyun zevki çok iyi. Antrenmanlarda da bu tür görüntüler oluyor. Bu isteğin devam ediyor olması bizi çok mutlu ediyor. Biz bu isteğimizi sürdürdüğümüzde sonuçların gelmesi daha kolay oluyor. Umarım böyle devam ederiz." şeklinde konuştu.