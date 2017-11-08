Jüpiter'in yeni görüntüleri yayımlandı

NASA, Juno uzay aracıyla çekilen Jüpiter'in yeni fotoğraflarını paylaştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Juno uzay aracıyla çekilen Jüpiter'in yeni fotoğraflarını paylaştı.



NASA, Juno'yla ilgili Twitter hesabından, uzay aracının Jüpiter'e sekizinci yakın geçişinde çektiği yeni görüntüleri yayımladı.



Uzaya 2011'de fırlatılan Juno, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana dev gaz gezegenindeki keşif faaliyetini sürdürüyor.



Juno, 20 Şubat 2018'de gezegenin yüzeyine doğru yapacağı son dalışın ardından atmosferde yanarak misyonunu tamamlayacak.



