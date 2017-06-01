Juncker'den ABD Başkanı Trump'a çağrı

Amerikan Başkanı önümüzdeki birkaç saat veya günler içinde Paris anlaşmasından çekileceğini bildirmesi durumunda, bunun böyle olamayacağını söyleme görevi Avrupa'nındır.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump’a Paris’te imzalanan İklim Anlaşması'ndan ayrılmaması çağrısında bulundu.



Juncker, Berlin'de katılığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile göz hizasında konuşmak için bazı şeyleri kontrol altına almak gerektiğini söyledi.



Transatlantik ilişkilerin sürmesinden yana olduğunu ifade eden Juncker, "Ancak, Amerikan Başkanı önümüzdeki birkaç saat veya günler içinde Paris anlaşmasından çekileceğini bildirmesi durumunda, bunun böyle olamayacağını söyleme görevi Avrupa'nındır." diye konuştu.



İklim değişiminin tehlikelerine dikkati çeken Juncker, burada sadece Avrupalı insanlığın geleceği değil, özellikle bunun başka yerlerde yaşayan insanların geleceğiyle ilgili bir durum olduğunu kaydetti.



Juncker, "İklim değişimine karşı kararlı mücadeleyi yola koyamazsak 83 ülkenin yeryüzünden kaybolma riski var." değerlendirmesinde bulundu.



ABD'nin 2016 yılında yürürlüğe giren söz konusu anlaşmadan çıkmasının 3-4 yıl sürebileceğine işaret eden Juncker, "öncelikli Amerika" ve "şimdi ben kayboluyorum" şeklindeki düşüncenin olamayacağını ABD Başkanı'na G7 zirvesinin düzenlendiği İtalya'nın Taormina kentinde anlattıklarını kaydetti.



Bu girişimin başarılı olmadığının görüldüğünü belirten Juncker, "Ancak yasa yasadır. Buna hepimiz uyacağız. Yasal olan ve uluslararası anlaşmalarda yer alan her şey yalan haber (fake news) değildir. Buna uyulması lazım." ifadelerini kullandı.