Jose Sosa ile görüşüyoruz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Medical Park Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Geride kalan sezonun özellikle ikinci yarısında, takım kadrosunun daha derinleşmesi, kalitesinin ve standardının yükselmesi gerektiğini gördüklerini söyleyen Muharrem Usta, "İhtiyaçlarımız çok belliydi. Transferlerimiz nokta atışı oldu. Önemli isimlerle kadroyu daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Tabloya böyle bakıldığında, bir anda çok sayıda oyuncu alarak kadro oluşturmak, iskelet oluşturmak zorlu, gerçekten çok zor bir iş." diye konuştu.



"BURAK'IN TÜRKİYE'YE DÖNME İSTEĞİNİ BİLİYORDUK"



Muharrem Usta, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan eski oyuncuları Burak Yılmaz'ı yeniden kadrolarına kattıklarını hatırlatırken, "Burak'ın Türkiye'ye dönme isteğini biliyorduk." dedi.



"BURAK YILMAZ 17 NUMARALI FORMAYI GİYECEK"



Usta, Burak Yılmaz ile özdeşleşen 17 numaralı forma konusunda noktayı koydu.



Burak'ın transferinin kendileri için bir proje olduğunu vurgulayan Usta, "Bizim büyük bir forma satışı planlamamız var. Burak Yılmaz'la bir ticari operasyon yapmak üzere yolculuğumuz var. Bunları Onazi ile konuştuk. Burak'ın Türkiye'deki pozisyonu, Trabzonspor'da yaptıkları, 17 numara ile özdeşleşmesi, ticari getirisi, formalara yansıması aktarıldı. Kendisi de hiçbir sorun olmadığını, forma numarası takıntısı bulunmadığını söyledi. Burak Yılmaz 17 numaralı formayı giyecek. Ticari operasyonun olduğu yerde, değil Onazi, Muharrem Usta dahil herkesin gerekli fedakarlığı yapması lazım." açıklamasında bulundu.



"JOSE SOSA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"



Muharrem Usta, stoper bölgesine bir oyuncu ihtiyaçları olduğunu belirterek, Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı ile ilgilendiklerini aktardı.



Bu pozisyona kaliteli iyi bir oyuncu aradıklarını dile getiren Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim takımımıza bu sene gelecek her oyuncunun adaptasyon sorunu yaşamayan, tecrübesiyle takıma katkı sağlayan ve kalitesiyle herkesin kabul ettiği isimler olması gerekiyor. Kamuoyu çok iyi biliyor ki biz Serdar Taşçı'yla uzun zamandır ilgileniyoruz. Başka oyuncular gündeme gelse de fayda-maliyet analizleri ve kalite olarak bakıldığında Serdar'ın daha anlamlı olduğunu düşündük. Çünkü takımın da çok yabancılaşmaması gerekiyor. Bizim yerli kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Kadronun önemli bir kısmının, en azından yarısının yerli, kaliteli ve takıma direkt katkısı olacak oyunculardan oluşması gerekiyor. Serdar Taşçı bu nedenle daha fazla öne çıkıyor. Biz bir yandan Garry Medel ile de görüşüyoruz ama onun ekonomik şartları ile Serdar'ı karşılaştırdığımızda, maliyeti daha yüksek. Serdar bizim için daha doğru bir isim. İşin sonuna yaklaştık gibi gözüküyor. Onun da Trabzonspor'a gelme konusunda kesin bir kararlılığı var. Stoper bölgesinde oyuncu ihtiyaçları olduğu için kulübü vermek istemiyor. Spartak Moskova ile Serdar Taşçı için görüşüyoruz. Ümit ederim ki kısa süre içerisinde bitirmiş oluruz."



Kadroya ofansif yönde bir oyuncu daha katabileceklerine değinen Usta, "Bundan sonra başka bir oyuncuya ihtiyacımız var mı? Belki ofansif bölgede serbest oynayacak bir oyuncu olabilir. Almasak da olabilir ancak alınırsa çok daha derli toplu bir takım oluruz gibi görünüyor. Bu anlamda Jose Sosa ile görüşüyoruz ama ekonomik nedenlerle bir değerlendirme yapıyoruz. Yine Moussa Sissoko ile de görüşüyoruz. Çok önemli bir oyuncu. Tottenham Hotspur'un 35 milyon sterline aldığı bir isim. Geçen sene beklediklerini bulamamışlar belli ki. Eğer kulübü kiralanmasına müsaade ederse böyle bir durum olabilir. Görüşüyoruz. İkisinden birisi olacak mı? Ya da hiçbirisi olmayacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunlar olduğunda, kadro derinliği yüksek, kadro genişliği açısından yeterli bir takıma ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"SEZON SONUNDA 20-25 MİLYON AVROLUK SATIŞ PLANLIYORUZ"



Muharrem Usta, sadece transfer yaparak hiçbir kulübün hayatta kalamayacağını, oyuncu satabilmenin de çok önemli olduğuna dikkati çekerken, gelecek sezondan itibaren bu alanda da etkili olmak istediklerini anlattı.



Trabzonspor olarak 50. kuruluş yıllarını kutladıklarını hatırlatan Usta, hem kaliteli bir kadroya hem de başarıya ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Trabzonspor başarılı olmak zorunda ki kadrosunda bulunan bazı oyuncuları sezon sonunda en iyi rakamlara satabilecek konuma gelsin. İş planımıza baktığımızda, kadroyu güçlendirip, iyi yöneterek, tüm hesaplarımıza sene sonunda yaklaşık 80 ile 100 milyon lira getirecek kadar, yaklaşık 20-25 milyon avroluk satış planlıyoruz. Çünkü Trabzonspor'un sadece alarak hayatını sürdürme imkanı yok. Ligde alınacak sıralamaya göre, Şampiyonlar Ligi'ne katılıma göre inanılmaz bir gelir farkı oluşuyor. Haliyle iş şuna gidiyor; ya sıradan ortalarda devam eden bir Trabzonspor olacak, ki buna kimsenin tahammülü yok, ya da başarısı kabul edilebilir noktada olacak. Gelir kalemleri içerisinde her sene 10, 15, 20 milyon avroluk oyuncu satışı gerekiyor."



"STADI BİR YIL KİRALAMA KARARI ALDIK"



Medical Park Stadı'nın devriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üç ay önce görüştüklerini dile getiren Usta, "Gençlik ve Spor Bakanlığının önce stadı Milli Emlaktan üzerine alması gerekiyor. Bizim de ondan almamız lazım. Yönetim kurulu olarak dün yaptığımız toplantıda stadı bir yıl kiralama kararı aldık. O bir yıl içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi işlemleri muhtemelen bitirecek. Bir yılın sonunda da stadın bize devri resmi olarak gerçekleşmiş olacak. Almış olduğumuz karar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği bir yıllık kiralama işlemi başladı." ifadelerini kullandı.



Muharrem Usta, statta önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini vurgulayarak, "Stadı üzerinize almadan uluslararası organizasyonlara girme şansınız yok ama bu statta bundan sonra milli takım maçlarını da göreceğiz, görmemiz lazım. Uluslararası organizasyonları da görmeliyiz. En önemli bu statta önce Trabzonspor'un uluslararası arenada boy göstermesi lazım. Stat daha yeni yeni bizim uhdemize geçmeye başladı." diye konuştu.



Usta, taraftarların stada ulaşımıyla ilgili yaşadığı sorunlarla ilgili olarak, şunları kaydetti:



"Burada 2-3 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Stadın çevresinde büyük bir işlem yapıldı. Ulaşım sorunu her geçen gün daha da azaldı. Dün akşam burada 41 bin kişi vardı ama çıkışta büyük bir izdiham olmadı. Bu sıkıntının biraz da bilinçli çözülmesi lazım. Çünkü stat şehrin göbeğinde. Seyircilerin alışkanlıklarının da biraz değişmesi lazım. Bu kadar yüksek seyircinin geldiği statlarda çıkışta her zaman sorunlar oluyor. Artık bunun çok önemli bir sorun olduğu kanaatinde değilim."