John Terry Aston Villa'da

İngiltere Championship ekiplerinden Aston Villa, Chelsea formasıyla efsaneleşen defans oyuncusu John Terry ile bir yıllığına anlaştığını duyurdu.

İngiltere Championship ekiplerinden Aston Villa, Chelsea formasıyla efsaneleşen defans oyuncusu John Terry ile bir yıllığına anlaştığını duyurdu.



Aston Villa Kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İngiliz futbolcuyla bir seneliğine anlaşmaya varıldığı bildirildi. Futbolcunun alacağı ücretle ilgili kulüpten bir bilgi paylaşılmadı.



Anlaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Terry, yeni takımına yardım etmeyi dört gözle beklediğini belirterek, "Aston Villa'ya geldiğim için çok mutluyum. Villa Park ülkedeki en iyi statlardan biri. Burada tecrübeli teknik adam Steve Bruce ve güzel bir oyuncu grubu var." ifadelerini kullandı.



Profesyonel futbol kariyerinde 22 yılını verdiği Chelsea'nin unutulmayacak kaptanları arasına adını yazdıran 36 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle 16 kupa kaldırdı. Kariyerinde 4 Premier Lig, 5 Federasyon Kupası, 3 Lig Kupası, 2 Federasyon Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kupası kaldıran Terry, mavi-beyazlı ekipte forma giydiği 713 karşılaşmada 66 gol kaydetti.