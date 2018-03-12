Jetlerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu ile ilgili, "Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

'JETLERİMİZİ GÖRDÜKLERİNDE GELDİĞİMİZİ ANLAYACAKLAR'

Bozdağ, "Bir harekat olursa, ne zaman olacak? O harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA