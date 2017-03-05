Jeep Renegade'in dizel ve otomatik versiyonu Türkiye’de

Jeep markasının Renegade modelinin dizel ve otomatik versiyonu, bu ay itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirket açıklamasına göre, Jeep markasının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ve büyük beğeniyle karşılanan Renegade modelinin dizel otomatik versiyonu, mart ayı itibariyle Türkiye'de de satışa sunuldu. Ayrıca Jeep Renegade'in 1.6 litre turbo dizel motor ve 6 ileri DDCT otomatik şanzımanlı versiyonları, Longitude ve Limited isimli iki ayrı donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor.



1.6 litre turbo dizel motor ve 6 ileri DDCT otomatik şanzımanlı Renegade’lerin 123 bin 850 TL’lik anahtar teslim fiyatıyla satışa sunulduğu bildirildi.



Açıklamada arazi aracı markası Jeep'in geçen yıl dünya genelinde bir milyonluk satış barajını aşarak dikkatleri üzerine çeken bir performans sergilediği vurgulandı. Açıklamada otomatik şanzımanlı ve 120 HP’lik dizel motorlu Jeep Renegade'in 178 kilometre hıza ulaşabilirken, 100 kilometrede ortalama 4,6 litrelik ekonomik yakıt tüketimiyle ön plana çıktığı belirtildi. Ayrıca dizel otomatik Renegade, 351 litrelik bagaj hacmiyle de uzun yolculuklar için yeterli yükleme kapasitesi de sunuyor.