Jardel'den 6002 gün sonra G.Saray'da bir ilk!

24 Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray'da takımının 5 golüne imza atan Lukas Podolski, kulüp tarihine geçti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray'da takımının 5 golüne imza atan Lukas Podolski, kulüp tarihine geçti.



19 Ağustos 2000 tarihinde Erzurumspor'a karşı 7-0 galip gelen sarı-kırmızılılarda 5 gol atan Mario Jardel, Galatasaray tarihinde bir maçta en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştu.



6002 gün sonra...



Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray'da 5 gol atan Lukas Podolski, Jardel ile birlikte kulüp tarihinde bir maçta en çok gol atan (5) futbolculardan oldu.

GALATASARAY'DA BİR MAÇTA 5 GOL ATAN FUTBOLCULAR

1959- Metin Oktay

1986- Erdal Keser

90/91- Tanju Çolak (x2)

2000- Jardel

2017- Podolski

Kaynak: haber7