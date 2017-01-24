Jardel'den 6002 gün sonra G.Saray'da bir ilk!
24 Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray'da takımının 5 golüne imza atan Lukas Podolski, kulüp tarihine geçti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray'da takımının 5 golüne imza atan Lukas Podolski, kulüp tarihine geçti.
19 Ağustos 2000 tarihinde Erzurumspor'a karşı 7-0 galip gelen sarı-kırmızılılarda 5 gol atan Mario Jardel, Galatasaray tarihinde bir maçta en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştu.
6002 gün sonra...
Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray'da 5 gol atan Lukas Podolski, Jardel ile birlikte kulüp tarihinde bir maçta en çok gol atan (5) futbolculardan oldu.
GALATASARAY'DA BİR MAÇTA 5 GOL ATAN FUTBOLCULAR
1959- Metin Oktay
1986- Erdal Keser
90/91- Tanju Çolak (x2)
2000- Jardel
2017- Podolski
Kaynak: haber7