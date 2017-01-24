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24 Ocak 2017 20:57 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2017 21:00

Jardel'den 6002 gün sonra G.Saray'da bir ilk!

24 Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray'da takımının 5 golüne imza atan Lukas Podolski, kulüp tarihine geçti.

Jardel'den 6002 gün sonra G.Saray'da bir ilk!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray'da takımının 5 golüne imza atan Lukas Podolski, kulüp tarihine geçti.

19 Ağustos 2000 tarihinde Erzurumspor'a karşı 7-0 galip gelen sarı-kırmızılılarda 5 gol atan Mario Jardel, Galatasaray tarihinde bir maçta en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştu.

6002 gün sonra...

Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray'da 5 gol atan Lukas Podolski, Jardel ile birlikte kulüp tarihinde bir maçta en çok gol atan (5) futbolculardan oldu.

GALATASARAY'DA BİR MAÇTA 5 GOL ATAN FUTBOLCULAR

1959- Metin Oktay
1986- Erdal Keser
90/91- Tanju Çolak (x2)
2000- Jardel
2017- Podolski


Kaynak: haber7

Etiketler: GalatasarayJardelPodolski


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