Japonya'da deprem

Japonya'nın orta kesimlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü başkent Tokyo'nun 190 kilometre batısındaki Nagano dağlık bölgesinde olan depremin yerel saatle 07.00'de (TSİ 01.00) ve 7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,2 olarak duyurdu.



Depremin merkez üssü yakınlarındaki Otaki ve Kiso köylerinde 2 kişi yaralandı, bazı evler hafif hasar gördü.



Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.