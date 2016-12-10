Japonya uzayda bunu da yapacak

Japonya uzaya manyetik hurda toplayıcısı fırlattı.

Japonya, Dünya yörüngesindeki çöplerin temizlenmesi amacıyla geliştirilen bir manyetik hurda toplayıcıyı taşıyan roketi uzaya fırlattı.



BBC'nin haberine göre, alüminyum ve çelik halatlardan oluşan yaklaşık 700 metre uzunluğundaki hurda toplayıcı, uzaydaki metal atıkları yavaşlatarak dünya yörüngesinden çıkarmayı hedefliyor.



Haberde, Kuzey Pasifik'teki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatılan hurda toplayıcının, Japonya Uzay Ajansı ile balıkçı ağı üreticisi Nitto Seimo firmasının ortak çalışmasıyla tasarlandığı bildirildi.



Manyetik hurda toplayıcının, Dünya yörüngesinde bulunan büyük metal atıklarının faaliyet alanını değiştirmesi, atıkları atmosfere doğru iterek yanmalarını sağlaması bekleniyor.



Dünya yörüngesinde, eski uydular ve fırlatılan roketler dahil olmak üzere milyonlarca metal parçasının bulunduğu tahmin ediliyor.



Hızı saatte 28 bin kilometreye kadar çıkan bu metal parçacıklarının kazalara neden olabileceği ve telekomünikasyona zarar verebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA