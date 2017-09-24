Janssen, taraftara teşekkür etti

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Süper Lig'in 6. haftasında 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Janssen, "Çılgın bir derbi oldu. Türkiye'deki ilk derbime çıktım. Keyif aldığımı söyleyebilirim. Maç içinde çok fazla şey oldu. Kırmızı kartlar ve penaltılar vardı ama sonunda kazanan biz olduk. Bundan dolayı çok mutluyum. Takım halinde bu mutluluğu yaşıyoruz." diye konuştu.



Penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarını tam göremediğini anlatan Hollandalı futbolcu, "Bununla ilgili bir yorum yapmam çok zor. Hakem, maç içinde üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Onların işi var. Net bir şekilde hakem kararlarını göremedim. Değerlendirebilmem için daha sonradan izlemem gerek. Çılgın bir atmosfer vardı. Hakemin her şeyi görmesini zorlaştıran bir atmosferdi. Kararlar doğru muydu, yanlış mıydı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



Derbideki atmosferi değerlendiren Janssen, "Çok iyi bir atmosfer vardı. Bu akşam burada Fenerbahçe'nin bir parçası olmak harikaydı. Benim için mükemmel bir duyguydu. Taraftarlarımız bize yardım etti. Onlara da teşekkür etmek lazım." şeklinde görüş belirtti.