Janssen sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe'nin, transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu forvet oyuncusu Vincent Janssen, sağlık kontrolünden geçirildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcunun, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.



Kontroller kapsamında Janssen'in, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçirildiği, golcü oyuncuya kardiyak ile radyolojik testler uygulandığı aktarıldı.



Hollandalı golcünün, sarı-lacivertli takımın bu akşam yapacağı antrenmana katılmasının beklendiği de açıklandı.