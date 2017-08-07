Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetleri iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 şüpheli hakkında, hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 66'sı tutuklu 92 sanık hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.



İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 841 sayfalık iddianame üzerindeki inceleme işlemleri tamamlandı.



İddianamenin kabulüne karar veren İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 25 Aralık'ta sanık sayısının fazlalığı ve güvenlik gerekçesiyle Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı. Mahkeme; 26, 27, 28 ve 29 Aralık'ta da devam edecek duruşmaları Silivri'de gerçekleştirecek.



İddianamede, soruşturma kapsamında 66 kişinin tutuklu, 12 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilerek, 14 kişinin ise firari olduğu ve haklarında yakalama kararı bulunduğu bildirildi.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kuruluşu, genel yapısı ve karıştığı suçların özetlendiği iddianamede, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın ve yardımcılarının bulunduğu 73 jandarma personelinin darbe girişimi akşamı yaptığı faaliyetler anlatıldı.



İddianamede, aralarında FETÖ'nün jandarma yapılanmasının sözde "manevi abisi" Şemsi Zafer Yalçın ile sözde "Marmara Bölge Temsilcisi" Nihat Keskin'in de bulunduğu 19 sanığın, örgütteki yerlerine ve jandarmayla ilişkilerine vurgu yapıldı.



İddianamede, darbe girişimi günü Harp Akademilerinden subayların İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek Albay Gürcan Sercan ve yardımcısı Yarbay Birol Abbas'la görüştükleri, sanıkların darbe girişimine hazırlık olarak değerlendirilen bu faaliyetlerini "tez çalışması" şeklinde adlandırarak gizledikleri belirtildi.



İl Jandarma Komutanlığı'ndaki kamera kayıtlarının bulunduğu 2 harddiski teslim alan Sercan'ın bunları sanık Albay Haydar Yalın'a verdiği ve bu görüntüleri birlikte imha ettiklerinin değerlendirildiği aktarılan iddianamede, Sercan'ın darbe girişimi gecesi gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kendisine tahsis edilen botla ayrıldığı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bot talebinin ise yerine getirilmediği anlatıldı.



İSTENEN CEZALAR



İddianamede, aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Sercan ve yardımcılarının da bulunduğu albay, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki 73 sanığın "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Aralarında terör örgütünün sözde "manevi abisi" Şemsi Zafer Yalçın ve "Marmara Bölge Temsilcisi" Nihat Keskin'in de bulunduğu sözde "abi" konumundaki 12 kişinin de aynı suçlardan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, bu sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.



İddianamede, örgütün sözde "abi"lerinden 5 kişiye, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar, 2 şüpheliye ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.