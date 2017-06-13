Jandarmanın ihtarına uymayan sürücü vurularak yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde aracında sahte para bulunduğu şüphesiyle takip edilen sürücü jandarmanın ''dur'' ihtarına uymayınca vurularak yakalandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde aracında sahte para bulunduğu şüphesiyle takip edilen sürücü jandarmanın ''dur'' ihtarına uymayınca vurularak yakalandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri bir şüphelinin sahte dolar bulundurduğu bilgisi üzerine 39 LD 061 plakalı pikabı takibe aldı. Jandarma ekiplerinin, "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, durmayarak kaçtı.



Misinli Mahallesinde kurulan barikatta da durmayan araç jandarma ekiplerinin üzerine doğru ilerleyince havaya ateş açıldı. Daha sonra araca ateş açılması sonucu sürücü yaralandı ve araç durduruldu. M.Ç'nin kullandığı araçta yapılan aramada 30 bin sahte dolar ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü M.Ç, yaralı şekilde jandarma nezaretinde Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.