Jandarmalarımız teröristlere dağları da ovaları da dar ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, jandarmaların terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri kahramanlıklara değinerek, "Jandarmalarımız, günün 24 saati, yılın 365 günü teröristlere dağları da mağaraları da ovaları da dar ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, jandarma teşkilatının kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Kabuldeki konuşmasına, jandarma teşkilatının her bir mensubuna ülkeye ve millete yaptıkları hizmetler için şükranlarını sunarak başlayan Erdoğan, görev yaparken şehit olan tüm jandarmalara Allah'tan rahmet diledi.



"BİZ BU COĞRAFYAYI KAHRAMANLIKLARLA DOLU BİR MÜCADELEYLE KENDİMİZE VATAN KILDIK"



Jandarmanın, en zorlu dağlardan sahillere kadar ülkenin dört yanında 24 saat görev başında olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:



"Cumhuriyetimizin 94. yılında jandarma teşkilatımızın 178. yıl dönümünü kutluyor olmamızın anlamı üzerinde gerçekten iyi düşünmeliyiz. Buradaki mesaj, devletimizin nevzuhur olmadığıdır. Bu devlet farklı. Bu devlet bir kabile, bir göçebe devlet değildir. Devlettir. Farklılığı var. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık köklü devlet geleneğimizin, coğrafyamızdaki en son ve en genç temsilcisidir. Selçuklu ve Osmanlı'dan beri bu toprakları kendimize yurt edinmek için gösterdiğimiz fedakarlıklar anlatmakla bitmez, bitirilemez. Gerçekten de biz coğrafyayı kahramanlıklarla dolu bir mücadeleyle kendimize vatan kıldık."



"JANDARMA TEŞKİLATIMIZIN VERDİĞİ HİZMETLERİ TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ"



Bugün de vatanını yine kahramanlıklarla dolu bir mücadele ile müdafaa edildiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Vatan müdafaamız iki boyutludur. Birincisi, sınırlarımız dışından ülkemize yönelen tehditler ve saldırılara karşı verdiğimiz mücadeledir. Bu görev, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbarat teşkilatımız ve diplomatlarımız tarafından yerine getirilmektedir. İkincisi de sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren terör örgütlerine ve her türlü asayiş soruna karşı yürüttüğümüz mücadeledir. Ülkemiz içesinde bu çalışmaları şehirlerde polislerimiz, kırda da jandarma teşkilatımız icra ediyor. Jandarma teşkilatımızın trafikten narkotiğe kadar geniş bir alanda verdiği hizmetleri takdirle takip ediyoruz. Hele hele son zamanlardaki operasyonlar anlatılır gibi değil. Bu başarının artarak devamı bizler için çok önemli. Çünkü bunun farklı özellikleri var. Bir taraftan burada neslin korunması yatıyor, diğer taraftan da terör örgütlerinin para kaynağın oluşu yatıyor. Dolayısıyla bu operasyonların getirisi çok çok anlamlı."



"JANDARMALARIMIZ, TERÖRİSTLERE DAĞLARI DA OVALARI DA DAR EDİYOR"



Jandarmaların asıl büyük kahramanlığının terörle mücadele operasyonlarında gördüklerinin altını çizen Erdoğan, 1984'ten beri süren bölücü terör örgütüyle mücadelede en önemli görevleri jandarma teşkilatının üstlendiğini söyledi.



Sınırların korunması sorumluluğunun da Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilene kadar jandarma teşkilatının uhdesinde bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün jandarmalarımız, sınırlarımız içerisinde yürüttükleri operasyonlarla günün 24 saati, yılın 365 günü teröristlere dağları da mağaraları da ovaları da dar ediyor. Onun için gerçekten şahsım ve milletim adına sizlere özellikle şükranlarımı ifade ediyorum." dedi.



"JANDARMA TEŞKİLATIMIZI HER YÖNÜYLE GÜÇLENDİRECEĞİZ"



"Terörle mücadelede görev alan birimler arasında bölücü örgütün çukur eylemleri sırasında yoğunlaşan iş birliği ve dayanışma ikliminin 15 Temmuz darbe girişiminin kurumlarda yol açtığı tahribata rağmen giderek gelişmesinden ve buradaki kararlılığın aldığı neticeden memnuniyet duyuyoruz." diyen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Jandarma Genel Komutanlığımızın İçişleri Bakanlığımıza bağlanması, sağladığı bilgili paylaşımı ve lojistik destek sayesinde ülke içerisinde yürütülen mücadelenin yönetimini de kolaylaştırmıştır. Nitekim son dönemde terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerinin vuruluyor olması, atılan bu adımının ne derece isabetli olduğunu da göstermektedir. Teknolojik alt yapısı giderek güçlenen jandarma teşkilatımızın önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atacağına şüphe duymuyorum. Her yönüyle jandarma teşkilatımızı çok daha güçlendireceğiz."