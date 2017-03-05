Jandarmadan Uludağ'da "drone"lu güvenlik önlemi

Jandarma ekipleri özellikle "oteller bölgesi"nde olumsuz bir durum yaşanmaması için çevre kontrolünü drone uçurarak havadan da yaptı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatili nedeniyle özellikle günübirlikçilerin akınına uğrarken jandarma ekipleri, çıkış yolunda geniş güvenlik önlem aldı.



Güzel havanın da etkisiyle Uludağ yolunda ciddi araç trafiği yaşanınca jandarma ekipleri tedbirlerini arttırdı. Uludağ'a çıkmak isteyen araçlar ekiplerce durdurulurken, jandarma kontrollerde drone da kullanmaya başladı.



Jandarma ekipleri özellikle "oteller bölgesi"nde olumsuz bir durum yaşanmaması için çevre kontrolünü drone uçurarak havadan da yaptı.