Jandarmadan terörün finans kaynağına darbe

Van'da jandarma ekiplerince, son iki ayda düzenlenen operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'nın finans kaynağı kaçakçılığa büyük darbe vurdu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kent genelinde kırsal alanda PKK'nın finans kaynağı kaçakçılığa geçit vermemek amacıyla son iki ayda 146 operasyon düzenlendiği bildirildi.



Operasyonlarda 300 kilogram eroin, 54 kilogram esrar, gümrük kaçağı 750 bin paket sigara, 11 ton çay, 10 ton tütün, 2 ton akaryakıt ve 3 bin elektronik malzeme ele geçildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Düzenlenen 146 operasyonda 211 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 57 kişi tutuklandı. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değeri 29 milyon liradır. Ele geçirilen malzemelerle devletin 4 milyon 575 bin lira vergi kaybı önlendi. Operasyonlarla terör örgütüne finans kaynağı olarak aktarılacak bir milyon lira engellendi. Aynı zamanda kaçakçılık suçlarına karışan şahıs, araç ve şirketlere 201 bin lira ceza kesildi. Ayrıca, 11 milyon 500 bin lira vergi cezası kesilerek Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna gönderildi."



Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün finans kaynağının yok edilmesi amacıyla narko terörizmle mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.