Jandarmada plakalar değişti

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı hizmet araçlarına, turkuaz zemin üzerine beyaz harf ve rakam grubundan oluşan plakalar takıldı.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı hizmet araçlarındaki plakaların formatı ve rengi değişti.



Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığına bağlanması sonrası alınan kararla jandarma hizmet araçlarının plakaları değiştirilmeye başlandı.



Beyaz zemin üzerine siyah rakam dizini olan eski plakalar çıkarılarak, yerlerine turkuaz zemin üzerine beyaz harf ve rakam grubundan oluşan plakalar takıldı.



Şu ana kadar jandarmaya ait araçların yüzde 40'ının plakası değiştirildi, nisanın ilk haftasına kadar tüm araçların plakası değiştirilecek.



Bu kapsamda, Edirne Valiliğine toplantı amacıyla gelen İl Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan'ın makam aracınında "722000" olan plakasının yeni formattaki "22 JAA 001" plakasıyla değiştirildiği görüldü.