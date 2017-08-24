Jandarma ve Sahil Güvenlik sivil plaka kullanabilecek

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı araçlara sivil plaka tahsis edilebilecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Deği̇şi̇klik Yapılmasına Dai̇r Yönetmelik ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı araçlara sivil plaka tahsis edilebilecek.



Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Deği̇şi̇klik Yapılmasına Dai̇r Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle araç tanımlarına Özel Halk Otobüsü de dahil edildi. Buna göre Özel Halk Otobüsü, "gerçek veya tüzel kişilerce işletilen, belediyelerce verilen izin/ruhsat kapsamında toplu taşıma hizmeti veren ve sürücüsü dahil on yediden fazla oturma yeri olan ticari taşıttır." şeklinde tanımlandı.



Değişikliğe göre, emniyet ve jandarma araçlarının yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı araçlarına da İçişleri Bakanının onayı ile sivil plaka verilebilecek. Ancak Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında kullanılacak sivil plakaların başka bir araçta kullanıldığının tespiti halinde tahsis edilen sivil plakalar geri alınarak iptal edilecek.



Trafik kayıt tescil işlemlerinin düzenlendiği madde kapsamına, emniyetin kullandığı araçların yanı sıra Sahil Güvenlik ve Jandarma komutanlıklarına kayıtlı araçlar da dahil edildi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait özel amaçlı taşıtlar ile kamu düzeninin sağlanmasında kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş bu kurumlara ait diğer taşıtların trafik tescil belgelerine motor seri numarası yazılmaksızın, araç şasi numaralarına göre trafik kayıt tescil işlemleri yapılacak.



Emniyete ait araçlarda kullanılan ayırım işaretleri ile boyama şeklinin diğer resmi ve özel kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilere ait araçlarda kullanılamaz hükmüne Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı araçlar da dahil edildi. Araçların Üzerinde Yapılan Değişiklikleri ve Adres Değişikliklerini Bildirmenin düzenlendiği maddeye, "Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait özel amaçlı taşıtlar ile kamu düzeninin sağlanmasında kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş bu kurumlara ait diğer taşıtlar üzerinde yapılan teknik değişikliklerde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmesi gereken belgeler aranmaz. İlgili birimlerin veya teknik değişikliği yaptırdıkları firmaların yetkili mühendisleri tarafından düzenlenen teknik belgeye göre işlem yapılır." hükmü eklendi.



Yönetmeliğin sürücü adaylarında aranacak şartlar hükmünü düzenleyen ilgili maddesine şu fıkra dahil edildi:



"Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği eğitim programları çerçevesinde yapılacak sınavlarda başarılı olan jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Bu eğitim ve sınavlar illerde il jandarma komutanlıklarının teklifi ve valinin onayı, merkez teşkilatı için ise Asayiş Başkanının teklifi ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısının onayı üzerine oluşturulacak Eğitim Yürütme Kurulları tarafından yapılır.



Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay ve uzman erbaş sınıfı personel, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevli, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip ve birimlerince düzenlenecek olan Zırhlı Taşıt Sürücü Eğitimini başarıyla tamamlayarak zırhlı taşıt kullanıcı yeterlilik (sertifika) belgesini almaya hak kazanan personel, yeterlilik (sertifika) belgesi ile zırhlı araçları kullanmaya yetkilidir."



AYKIRI PLAKAYA 20 CEZA PUANI



Yönetmelikte ayrıca sürücülere uygulanacak ceza puanlarının belirlendiği cetvele de yeni maddeler eklendi. Buna göre, araç tescil belgesini yanında bulundurmayan sürücüye 10, tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücüye 15, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan sürücüye 20 ceza puanı yazılacak. Diğer ceza maddeleri ve yazılacak ceza puanları ise şöyle:



"Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülerde plaka takmamak: 20 ceza puanı



Tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak: 20 ceza puanı



Verilen 7 günlük sürenin sonunda kadar tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak: 20 ceza puanı



Farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak: 15 ceza puanı



Tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek: 20 ceza puanı



Tescilli aracı plakasız kullanmak: 20 ceza puanı



Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 20 ceza puanı



Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 20 ceza puanı



Araçta kış lastiği kullanmamak: 20 ceza puanı."