Jandarma teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında, jandarma teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iftar verildi.

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında, jandarma teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle iftar verildi.



İftar programına katılan Vali Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Hançeri Sayat ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı askeri gazinosunda verilen yemek öncesi, terörle mücadele kapsamında kullanılan silah sergisini gezdi.



Vali Su, silah ve mühimmatla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının 178. yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana milletin güvenine mazhar olduğunu söyledi.



Jandarma teşkilatının her koşulda, en zor arazi şartlarında terörle mücadele harekatını icra ederek emniyet teşkilatı ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde çalıştığını belirten Keleş, "Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan jandarma, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sağlamayı benimseyen, modern teknolojinin bütün imkanlarını etkin kullanabilen üstün bir vazife anlayışı ile görev yapma anlayışı içerisindedir." dedi.



İl Müftüsü Ramazan Tolan dua etti, çeşitli branşlarda dereceye giren askerler ödüllendirildi.



Güvenlik korucusu şehit Reşit Aydemir'in kızı Sedanur Aydemir, babasına atfen şiir okudu.



Programa, şehit aileleri, gaziler, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.