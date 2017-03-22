Jandarma Okullar Komutanlığı iddianamesi hazır
Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığında meydana gelen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eylemlerle ilgili iddianame tamamlandı. 317 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığında meydana gelen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eylemlerle ilgili iddianame tamamlandı.
Başsavcılıkça iddianameye ilişkin hazırlanan bilgi notunda, 317 şüpheli hakkında "FETÖ üyeliği, Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzenini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından kamu davası açıldığı belirtildi.