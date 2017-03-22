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22 Mart 2017 17:32 | Son Güncelleme: 22 Mart 2017 17:34

Jandarma Okullar Komutanlığı iddianamesi hazır

Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığında meydana gelen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eylemlerle ilgili iddianame tamamlandı. 317 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Jandarma Okullar Komutanlığı iddianamesi hazır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığında meydana gelen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eylemlerle ilgili iddianame tamamlandı.

Başsavcılıkça iddianameye ilişkin hazırlanan bilgi notunda, 317 şüpheli hakkında "FETÖ üyeliği, Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzenini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından kamu davası açıldığı belirtildi.

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