Jandarma Genel Komutanlığı'nda devir- teslim

Jandarma Genel Komutanlığına atanan Orgeneral Çetin, görevi törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Orgeneral Güler'den devraldı.

Jandarma Genel Komutanlığına atanan Orgeneral Arif Çetin, Komutanlığın Beştepe Karargahı Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Konferans ve Seminer Salonu'nda düzenlenen törenle görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Yaşar Güler'den devraldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende Orgeneral Güler, Jandarma personeline teşekkür ederek Çetin'e yeni görevinde başarılar diledi.



Orgeneral Çetin ise Jandarma Genel Komutanlığının kutsal bir görev olduğunu belirterek bu görevi en iyi şekilde ifa etmek için çalışacağını söyledi.



SOYLU: BİZE RAHAT YOKTUR, OLMAMALIDIR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "zor" ve "işi çok bir ülke" olduğunu, bi̇n yıldır bu topraklar üzeri̇nde tutunan ecdadın bunu "bi̇lek gücüyle" yaptığını söyledi.



Türkiye'nin 2009'daki global krizi başarıyla atlatmasından itibaren birçok oyun sergilendiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:



Türkiye'yi stratejik bir çembere almaya çalışıyorlar. Türkiye'yi pasifize etmeye, etki̇si̇zleşti̇rmeye, hareket kabi̇li̇yeti̇ni̇ sınırlamaya, Ortadoğu’da bi̇r güç olmasını engellemeye çalışıyorlar. Şurası çok açıktır ki̇ bi̇ri̇leri̇ Ortadoğu’daki̇ paylaşımı beğenmi̇yor, kendi̇ kafasına ve çıkarına göre yeni̇ sınırlar çi̇zmek i̇sti̇yor ve Türki̇ye onlar i̇çi̇n bu planda ci̇ddi̇ bi̇r sorun teşki̇l edi̇yor. İşte bu yüzden, bu ülkede orgenerali̇n de astsubayın da bakanın da memurun da görev ve sorumluluğunun ağırlığı aynıdır. Bi̇ze rahat yoktur, olmamalıdır."



Mücadelede tecrübe ve inanç kadar teknoloji, ekipman ve fiziki kapasitenin de önemli olduğuna değinen Soylu, Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Jandarma'ya son dönemde gerek personel, gerek teknik kapasite anlamında ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydetti.



Bu dönemde Jandarma'ya ikisi si̇lahlı olmak üzere altı Bayraktar İnsansız Hava Aracı ve üç İnsanlı Keşi̇f Uçağı kazandırdıklarını, ayrıca temmuz ayı i̇ti̇barıyla uçuşlarına başlayacak bir adet Komuta Kontrol Uçağı alındığını anlatan Soylu, bunun yanı sıra ATAK heli̇kopteri̇ ve Hürkuş saldırı ve keşi̇f uçağı si̇pari̇şleri̇ verdiklerini, 12 silahlı İHA alım sözleşmesi̇nin yapıldığını kaydetti.



Soylu, 55 i̇l ve 219 i̇lçede Jandarma bünyesi̇nde plaka tanıma si̇stemi̇ kurulumunun tamamlandığını söyledi.



"YATIRIMLARIN KARŞILIĞI FAZLASIYLA ALINDI"



İçişleri Bakanı Soylu, Türki̇ye'nin artık, savunma sanayi̇sini̇ mi̇lli̇leşti̇rmeyi̇ bi̇r poli̇ti̇ka olarak beni̇msediğini ve buna kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek Jandarma'ya 3 bin 300 astsubay, 18 bin 352 uzman erbaş ve 370 sözleşmeli̇ astsubay alındığını, yıl sonuna kadar 3 bin 200 uzman erbaş alımı daha yapılacağını kaydetti.



Yatırımların karşılığının fazlasıyla alındığını belirten Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:



"2016’nın i̇lk altı ayında jandarmamız 12 ton uyuşturucu ele geçi̇rmi̇şti̇, 2017’ni̇n i̇lk altı ayında bu sayı 71 tona çıktı. Yüzde 484 bi̇r artış. 1 Ocak'tan günümüze kadar jandarma i̇nsansız hava araçları ve keşi̇f uçakları vasıtasıyla 58 hedef, 116 sığınak tespi̇ti̇ yapılmış, 51’i̇ bi̇zzat SİHA atışlarıyla 173’ü İHA ve İKU’ların tespi̇ti̇yle toplam 244 teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇lmi̇şti̇r. Tabi̇i ki̇ ortaya koyulan operasyonları, alınan araçları, elde edi̇len başarıları burada tek tek saymak uzun olur. Ama süreçteki̇ başarı, bütün mi̇lleti̇n gözü önündedi̇r ve takdi̇r edi̇lmektedi̇r. Anlatmak i̇stedi̇ği̇m şudur ki̇ jandarmamızın kapasi̇tesi̇ni̇ arttırmaya yöneli̇k yaptığımız her yatırımın, attığımız her adımın karşılığını kahramanlarımız kat kat geri̇ vermektedi̇r. Terörün tasfi̇yesi̇ni̇n son safhasında olduğumuza i̇nandığım bu dönemde, i̇nşallah başarılarımız artarak devam edecekti̇r."



Soylu, devlet görevlerinin bir bayrak yarışı, makamların ise gelip geçici olduğunu belirterek "Önemli̇ olan makamlara i̇z bırakabi̇lmi̇ş olmak, mi̇lleti̇n emaneti̇ni̇ hakkıyla taşıyabi̇lmi̇ş olmaktır. Arkamızdan 'Allah razı olsun' dedi̇rtebi̇lmi̇ş olmak, yaptığımız görevleri̇n aslında en büyük şeref ni̇şanıdır. Böyle görevleri̇ yaparken uyumu yakalamak, ni̇yet bi̇rli̇ği̇ni̇ yakalamak aslında son derece önemli̇ bi̇r şeydi̇r ve aslında bi̇r ni̇metti̇r." ifadelerini kullandı.



Orgeneral Yaşar Güler ile güzel bi̇r mesai̇ bi̇rli̇kteli̇ği̇ ortaya koyduklarına değinen Soylu, operasyon bölgesi̇ne yönelik ziyaretler ve denetimler ve gece yarılarına, bazen sabahlara kadar süren toplantılar yaptıklarını ifade ederek Jandarma'ya hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.



Soylu başarılarına ve azmine bizzat tanıklık ettiğini belirtiği yeni Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Arif Çetin'in ise sorumluluğu ağır olan bu görevi̇ hakkıyla i̇fa edeceği̇ne inancının tam olduğunu kaydetti.



Törende Soylu, Orgeneral Güler'e hizmetlerinden dolayı bir şilt verdi.