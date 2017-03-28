Jandarma Tendürek ve Ağrı dağlarını PKK'ya 'dar' etti

Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Tendürek ve Ağrı dağları başta olmak üzere son bir yılda jandarma tarafından gerçekleştirilen 173 operasyonda 28 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye genelinde barış, huzur ve refah ortamını baltalamak için silahlı ve bombalı saldırılar gerçekleştiren, çocuk, yaşlı, sağlık görevlisi demeden birçok masum insanı katleden terör örgütü PKK'ya karşı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri amansız bir mücadele sürdürüyor.



Havadan savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava aracı, karadan da zırhlı araç desteğindeki operasyonlarla terör örgütüne büyük darbeler vuruluyor.



Yurt içi ve yurt dışında teröristleri etkisiz hale getirmek ya da yakalamak amacıyla devam eden kararlı mücadele çerçevesinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk alanında teröristlerin peşini bırakmıyor.



Kent genelindeki operasyonlarının yanı sıra örgüt mensuplarının yuvalanmak istediği alanların başında gelen Ağrı Dağı ve Tendürek Dağı'nda teröristlere göz açtırmayan jandarma timleri, Mart 2016'dan bugüne kadarki bir yıllık süreçte terör örgütü PKK'ya yönelik Ağrı kırsalında 173 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarını özellikle Ağrı ve Tendürek dağlarında yoğunlaştıran jandarma, zorlu arazi ve çetin kış şartlarına rağmen operasyonlarında hız kesmedi.



Teröristlerin barınabilecekleri mağara, sığınak ve barınakların yanı sıra şehir merkezi ve kırsalda sürdürülen son bir yıldaki operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 28 terörist etkisiz hale getirildi.



SÖZDE SORUMLULAR ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın sözde "Sinek Yaylası bölge sorumluları" olan "Ararat" kod adlı Zamanhan Kaya ve "Adil" kod adlı Yusuf Salin ile örgütün sözde "Serhat eyaleti kuzey alan sorumlusu" olan "Şiyar Kale" kod adlı Enver Gördük de ölü ele geçirilenler arasında yer aldı.



Güvenlik güçleri, kar kalınlığının yüksek kesimlerde zaman zaman 2 metreyi bulduğu Ağrı ve Tendürek dağlarında da aşırı soğuklara rağmen terörle mücadeleyi gece gündüz demeden kararlılıkla sürdürerek, örgütün barınmaya çalıştığı çok sayıda mağara, sığınak ve barınağı bulup imha etti.



ÖRGÜTÜN KIŞ ÜSLENMESİNE İZİN VERİLMEDİ



Operasyonlarda, özellikle arazi koşulları sebebiyle saklanmasının kolay olması yüzünden örgütün kış üslenmesi yapmaya çalıştığı alanlardan olan Ağrı ve Tendürek dağlarında örgüte nefes aldırmayan güvenlik güçleri, örgütün buradaki kış üslenmesine fırsat vermedi.



Söz konusu dağlar ile kentteki operasyonlarda mağara, sığınak ve barınakları bulup imha ederek örgüte büyük zayiat verdiren güvenlik güçleri, çok sayıda silah ve mühimmatı da ele geçirerek örgütün lojistiğine de ağır darbe vurdu.



Ağrı'da söz konusu dönemde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen ayrı operasyonlarda da örgüte ait çok sayıda silah, patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi elde edildi.



BOMBALI SALDIRILARI, GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DİKKATİ ÖNLEDİ



Söz konusu süreçte kentte Ağrı ve Tendürek dağları başta olmak üzere insansız hava aracı (İHA), helikopterler ve zırhlı araç desteğiyle terör örgütü PKK'ya hem havadan hem de karadan ağır darbe indiren güvenlik güçleri, teröristlerce menfez ve yol kenarlarına patlayıcı yerleştirilerek gerçekleştirilmek istenen birçok saldırıyı da dikkatiyle önledi.



"TERÖRİSTLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"



Ağrı Valisi Musa Işın, güvenlik güçlerinin yaz kış demeden vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.



Operasyonların kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Vali Işın, şunları kaydetti:



"Kışın yapılan operasyonlarda mağaralarda veya yere gömülü birçok mutfak tüpü, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Biz onlara aman vermeyeceğiz, onların daima ensesinde olacağız. Teröristlere fırsat vermeyeceğiz. Bu yıl, devletimizin ve hükümetimizin büyük gayretiyle, güvenlik güçlerimizin özverisi ve fedakarlığıyla terör bitme noktasına gelecektir. Bütün gayretler de o yöndedir."