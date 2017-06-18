Jandarma aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu ikisi askeri personel 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, devriye nöbetinde olan jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu ikisi askeri personel 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Volkan Yıldırım idaresindeki 54 TY 510 plakalı otomobil, Edilli köyü mevkisinde Akçakoca Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş İsmail Kılınç idaresindeki 81 JAA 047 plakalı jandarma aracı ile çarpıştı.



Kazada, sürücüler Yıldırım ve Kılınç ile jandarma aracında bulunan Başçavuş Gürsel Bağ yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırdı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.