JAK timleri kayakseverlerin imdadına koşuyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde gece gündüz demeden nöbet tutan ​JAK timi, kış sezonu boyunca kayak yaparken pistlerin dışına çıkarak kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalan 412 kişiyi hastanelere ulaştırdı.

Türkiye'nin en gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde gece gündüz demeden nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (​JAK) timi, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere gece gündüz hizmet ederek huzur ve güven veriyor.



Sarıkamış'ta yer alan ve kristal karının yanı sıra sarıçam ormanları arasındaki muhteşem kayak pistleri ile öne çıkan Cıbıltepe Kayak Merkezi, kış sezonunun sonuna yaklaşmasına rağmen halen yerli ve yabancı bir çok turisti ağırlıyor.



Kayak merkezine gelen turistler, zaman zaman pistlerden çıkıp kayboluyor. Bazı turistlerin de telesiyejlerde mahsur kaldığı olayların yaşandığı kayak merkezlerinde bu tür olaylara müdahale etmek için İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi, 24 saat esasına dayalı görev yapıyor.



Kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olayları başta olmak üzere söz konusu kayak merkezinde birçok olaya müdahale eden JAK timleri, yöreye kayak yapmaya, gezmeye veya eğlenmeye gelen turistler ile vatandaşlara hem huzur hem de güven veriyor.



Kayak merkezinin birinci etap pistler bölgesinde konuşlanan tim, yabancı dil bilen usta kayakçıların yanı sıra aynı zamanda dağ arama ve kurtarma konusunda her türlü bilgi birikim ve ekipmana sahip askeri personelden oluşuyor.



12 KİŞİNİN İMDADINA KOŞTULAR



Bu sezon da kayak merkezinde olaylara anında müdahale eden tim kaybolan, mahsur kalan ya da yaralanan 412 kişiyi, sağlık kontrolünden geçirilmeleri ya da tedavi altına alınmaları amacıyla hastanelere ulaştırdı.



Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4,5 aydır süren kış mevsiminde sağlıklı bir turizm sezonu geçirdiklerini belirterek, sezon sonu yaklaşmasına rağmen halen yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiklerini anımsattı.



Sönmez, JAK timinin huzur ve güven verdiğini dile getirerek, "JAK timlerimiz bölgemizde 24 saat görev yapıyor. Yaralanma, kaybolma gibi durumlara anında müdahale ediyorlar. Biz otel işletmecileri ve gelen konuklarımız olarak JAK timimiz sayesinde güvenli ve sağlıklı şekilde sezonumuzu tamamlamak üzereyiz. Sezonun kapanmasına 15 gün kaldı. Bu manada JAK timlerimize bizlere sürekli destek verdikleri için misafirlerimize güvenli tatil yaptırdıkları için çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.



"ONLARIN BURADA OLMASINDAN ÇOK MUTLUYUZ"



Kayak antrenörü Alper Laçin de güzel bir kayak sezonu geçirdiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin en güvenli kayak pistlerine sahip olduğumuz gibi eni iyi JAK timi de burada bulunuyor. Bizim güvenliğimizi ve sağlıklı kayak yapmamızı sağlıyorlar. Onların burada olmasından çok mutluyuz." dedi.



Kayakseverlerden Nazlı Yaramış ise kayak merkezine bir kaç kez geldiğini, güven ve huzur içinde kayak yaptıklarını vurgulayarak, "Jandarma timleri bir telefonla yanımızdalar. Bir kaç defa kaza ve yaralanma olayına şahit oldum anında müdahale ediyorlar. Onların hizmetinden oldukça memnunuz, iyi ki varlar, onlara çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Kayak merkezinde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 8 slalom, 1 snowboard pisti ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip bilgisayar donanımlı 4 telesiyej hizmet veriyor.



