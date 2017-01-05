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05 Ocak 2017 20:07 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2017 20:10

İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısının ardından yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, şüpheli 2 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu arada polis ekipleri, adliye yakınlarında kontrollü patlatılan otomobilin, teröristlerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği üzerinde duruyor.

Etiketler: İzmir saldırısıİzmir Adliyesi


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