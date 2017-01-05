İzmir'deki terör saldırısı PKK'yı işaret ediyor

İzmir'deki terör saldrısına ilişkin açıklama yapan Vali Ayyıldız ellerindeki bulguların terör örgütü PKK'yı işaret ettiğini açıkladı.

İzmir'de adliyeye yakın noktada gerçekleşen terör saldırısında 2 terörist öldürüldü. Çatışmada 1 polis ve 1 adliye memuru şehit düştü.



Olayla ilgili açıklama yapan Vali Ayyıldız ellerindeki bulguların terör örgütü PKK'yı işaret ettiğini açıkladı.



İşte o konuşmadan satır başları



"Bayraklı Adliyesi'nin önünden bir araç geçerken polis memurlarımızın arama yapmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Çatışma esnasında teröristler bombalı aracı patlattı. Çıkan çatışmada bir polisimiz ve bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız tedavi görüyor. Tedavi gören polis memurlarımız var.



ÜSTLERİNDE 2 KALAŞNİKOF TÜFEK, EL BOMBASI ÇIKTI



Emniyet güçlerimizin dikkati ve çabaları sonucu çok az bir zaiyatler ama içimizi yakan bir şekilde bu olayı atlattık. Bu teröristler ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin üstünde 2 kalaşnikof tüfek, 7-8 fişek ve 8 tane el bombası ile ele geçirildiler.



BİR ARAÇ DAHA İMHA EDİLDİ



Az önce bir araç daha tespit edildi ve o da kontrollü bir şekilde imha edildi.



BULGULAR PKK'YI İŞARET EDİYOR



Şu ana kadar elde olan veriler PKK'yı işaret ediyor."