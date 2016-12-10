İzmir'deki silah kaçakçılığı operasyonu
İzmir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin koordinesinde Terörle Mücadele, Uyuşturucuyla Mücadele, Kaçakçılık ve Özel Harekat birimlerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 16'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 13'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yönettiği, polis helikopterinin destek verdiği, yaklaşık 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 43 adres ve 12 araçta arama yapılmış, 35 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA