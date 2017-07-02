İzmir'deki orman yangını devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçeside dün makilikte başlayarak ormana sıçrayan yangın geniş bir alanda etkili oluyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde dün makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın geniş bir alanda etkili oluyor.



Şaşal Mahallesi yakınlarında dün makilik arazide başlayan yangın, çevredeki ormana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edildi.



YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN HAVA UNSURLARI TEKRAR DEVREYE GİRDİ

Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale edilen yangını söndürmek için sabahtan itibaren hava unsurları tekrar devreye girdi. Geniş bir alanda etkili olan yangın 2 bölgede devam ederken, yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.



Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Menderes-Gümüldür karayolunda "kriz merkezi" olarak belirlenen alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle nem oranının da düştüğünü söyledi.



Yangının çıktığı Menderes bölgesinde de nemin yüzde 19'lara kadar düştüğüne işaret eden Üzmez, "Vatandaşları sık sık uyarmamıza rağmen dün saat 12.55'te Menderes Deli Ömerli Mahallesi yol ayırımında, yolun üst tarafında bir ateş meydana geldi. 10 dakika içinde teşkilatımız müdahale etti. Rüzgarın saatte 45 kilometre hızla esmesinden kaynaklı kontrol altına alamadık ve yangın büyüdü. Büyüdüğünü hissedince Türkiye'nin bütün gücünü, yani Balıkesir'den, Edirne'den, Keşan'dan Adana'ya kadar, ne kadar hava aracımız, uçağımız, helikopterimiz varsa buraya gönderdik." diye konuştu.



Halen 9 helikopter, 4 uçak ve 128 itfaiyenin çalıştığını anlatan Üzmez, buna belediyelerin itfaiye ekiplerinin dahil olmadığını belirtti.



"4 SAATTE 6-7 KİLOMETRE GİTTİ"

Üzmez, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2 bin işçimiz, mühendisimiz, memurumuz, Genel Müdür olarak ben de yanlarındayım, birlikte çalışıyoruz. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi bu konuda bize sıkıntılar veriyor. Çünkü her türlü önlemi alıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz bir başka alana yöneliyor. Bu şehir yangını gibi sabit değil. 4 saatte 6-7 kilometre gittiğini birebir müşahede ettim. Öyle çetin bir hava halinde bu işin mücadelesi çok zor. Hatta gün ışıması bitince uçan araçları yere indiriyoruz. Gece uçuşumuz yok. Ancak 'Sabah gün ışır ışımaz bütün hava unsurları havalansın' talimatı verdim."



