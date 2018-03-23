Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile müşteki Ümit Topaloğlu katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada ifade veren Topaloğlu, davanın önemli delillerinden olduğu söylenen ve bulunamayan "Pandora" isimli veri tabanı nedeniyle birçok insanın hayatının karardığını belirterek, askerlerin çoğunun da uzun süre tutuklu kaldığını ifade etti.

İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasının İstanbul'daki askeri casusluk soruşturmasıyla aynı zamanda yapılmasının planlandığını iddia eden Topaloğlu, tepeden talimat alanların İzmir'deki soruşturmayı alelacele yaptığını öne sürerek, "Emniyet mensupları, yukarıdan talimat alınca, hiçbir hazırlık yapmadan şüphelilerin 2008'deki adreslerine baskın yaptı. Halbuki bunların güncellenmiş adreslerini rahatça bulabilirlerdi. Çünkü hazırlıksız yakalandılar." dedi.

Soruşturma aşamasının ardından 22 ay tutuklu kaldığını, mağduriyet yaşadığını dile getiren Topaloğlu, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahil olmak istediğini söyledi.

İddia makamının daha önce verdiği, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasına karşı sanık ve avukatlara söz hakkı verildi.

Sanıklar, uzun süreden beri tutuklu olduklarını, kaçma ihtimallerinin bulunmadığını ve delillerin toplandığını belirterek, tutuksuz yargılanmak istediklerini mahkemeye iletti.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda tutuklu sanıklar eski İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı İlhan Uran, eski Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Kaya, eski polis memurları Cemil Yörük ve Seyit Ahmet Sarı'nın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.