İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde park halindeki 4 araca çarpıktan sonra yan yatan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Ersin Karafil idaresindeki 35 KAK 53 plakalı otomobil, Demirköprü Mahallesi Bestekar Yusuf Nalkesen Caddesi üzerinde park halindeki 4 araca çarpıktan sonra yan yatarak durabildi.



Kazada otomobilde bulunan Gökçe Karafil araçta sıkıştı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gökçe Karafil ve sürücü Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan Gökçe Karafil'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.